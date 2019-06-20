Александр Головин: Все мои мысли связаны с «Монако»

«Собираюсь качественно подготовиться к сезону в составе «Монако». Уже много раз говорил, что все мои мысли и ближайшие планы связаны с этим клубом», - цитирует Головина Sport24.ru.
Александр Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Он сыграл в 30 матчах прошедшего чемпионата Франции, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи.
«Монако» избежал вылета в Лигу 2, заняв 17-е место по итогам сезона.
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