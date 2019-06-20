«Краснодар» снова пытается подписать Де Вильену

Ранее сообщалось, что клубам не удалось согласовать условия трансфера. Однако «Краснодар» сильно заинтересован в 24-летнем футболисте, поэтому вступил в новый раунд переговоров.
Тонни де Вильена, сыгравший 15 матчей за сборную Голландии, может рассчитывать в «Краснодаре» на выгодный 5-летний контракт.
По информации источника, делегация «Краснодара» вместе с генеральным директором клуба Владимиром Хашигом в настоящее время находится в Роттердаме, где надеется завершить сделку.
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