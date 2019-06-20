«Краснодар» снова пытается подписать Де Вильену - Советский спорт
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20 июня 2019 17:21ФутболСпирин Дмитрий

«Краснодар» снова пытается подписать Де Вильену

«Краснодар» возобновил переговоры с «Фейеноордом» по трансферу полузащитника сборной Голландии Тонни де Вильены, сообщает RTV Rijnmond.

Ранее сообщалось, что клубам не удалось согласовать условия трансфера. Однако «Краснодар» сильно заинтересован в 24-летнем футболисте, поэтому вступил в новый раунд переговоров.

Тонни де Вильена, сыгравший 15 матчей за сборную Голландии, может рассчитывать в «Краснодаре» на выгодный 5-летний контракт.

По информации источника, делегация «Краснодара» вместе с генеральным директором клуба Владимиром Хашигом в настоящее время находится в Роттердаме, где надеется завершить сделку.

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