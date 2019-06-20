Спортивный директор «Ювентуса»: Мы любим Погба, но он игрок «Манчестер Юнайтед» Ранее сообщалось, что француз хочет вернуться в Турин.

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Он провел много лет с нами, и вырос именно здесь. Мы любим Погба, но он игрок «Манчестер Юнайтед», – приводит слова функционера Football Italia.

По слухам, «Юве» готов оформить переход игрока, но на него также претендует мадридский «Реал», который предложил за его трансфер 120 млн евро.

Добавим, что 26-летний хавбек выступал за итальянцев с 2012 по 2016 год.