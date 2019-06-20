«Краснодар» объявил о переходе полузащитника сборной Голландии

Состав «Краснодара» пополнил хавбек «Фейеноорда» и сборной Голландии Тонни де Вильена. О сумме трансфера, а также других деталях сделки не уточняется.
«Де Вильена подписал с нашим клубом долгосрочное личное соглашение и присоединится к команде на сборе в Австрии», – говорится в заявлении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что игрок подпишет с «быками» пятилетний контракт, а сумма трансфера составит 9 млн евро.
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