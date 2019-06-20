«Краснодар» объявил о переходе полузащитника сборной Голландии - Советский спорт
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20 июня 2019 19:02Футбол

«Краснодар» объявил о переходе полузащитника сборной Голландии

Об этом сообщает пресс-служба «быков».

Состав «Краснодара» пополнил хавбек «Фейеноорда» и сборной Голландии Тонни де Вильена. О сумме трансфера, а также других деталях сделки не уточняется.

«Де Вильена подписал с нашим клубом долгосрочное личное соглашение и присоединится к команде на сборе в Австрии», – говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что игрок подпишет с «быками» пятилетний контракт, а сумма трансфера составит 9 млн евро.

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