Кудряшов покинул «Истанбул Башакшехир» - Советский спорт
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20 июня 2019 20:00ФутболГичунцев Артур

Кудряшов покинул «Истанбул Башакшехир»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский защитник Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир».

Напомним, он перебрался в чемпионат Турции 31 января на правах свободного агента.

По информации СМИ, его соглашение было рассчитано на полгода. При этом «Истанбул Башакшехир» мог продлить контракт на два сезона. Всего за эту команду он отыграл 8 матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что 32-летний игрок может вернуться в чемпионат России.

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