«Краснодар» упустил победу в товарищеском матче с «Чайкой» Встреча прошла на домашней арене «быков».

Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с футбольным клубом «Чайка», представляющим Ростовскую область – 2:2.

В составе хозяев отличились Вандерсон, а также Иван Игнатьев, у гостей это сделали Александр Хохлачев и Никита Чалый.

В минувшем сезоне «Краснодар» занял третье место в таблице РПЛ и пробился в Лигу чемпионов. Что касается «Чайки», то команда выступала в зоне «Юг» ПФЛ и пробилась в ФНЛ.

«Краснодар» – «Чайка» (Песчанокопское) – 2:2 (1:1)

Голы: Вандерсон, 33; Игнатьев, 64 (пен.) – Хохлачев, 45; Чалый, 84

«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий (Бочко, 46), Грицаенко (Таранов, 46), Шишкин (Мартынов, 46), Скопинцев (Ивашин, 46), Камболов (Голубев, 46, Якимов, 74), Сперцян (Сабуа, 46), Намли (Уткин, 46, Григорян, 74), Вандерсон (Жигулев, 46), Сулейманов (Кутовой, 46), Ари (Игнатьев, 46)

«Чайка»: Арапов (Киселев, 46), Демченко (Карташов, 46), Гречкин, Шахтиев (Тебердиев, 33), Дубовой, Машнев (Текучев, 69), Коржунов (Магомедов, 46), Текучев (Чалый, 46), Хохлачев (Леонтьев, 46), Крамаренко (Гурциев, 69), Подбельцев (Белоус, 46)

Предупреждение: Киселев, 62