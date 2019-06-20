«Краснодар» упустил победу в товарищеском матче с «Чайкой» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 июня 2019 20:51ФутболГичунцев Артур

«Краснодар» упустил победу в товарищеском матче с «Чайкой»

Встреча прошла на домашней арене «быков».

Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с футбольным клубом «Чайка», представляющим Ростовскую область – 2:2.

В составе хозяев отличились Вандерсон, а также Иван Игнатьев, у гостей это сделали Александр Хохлачев и Никита Чалый.

В минувшем сезоне «Краснодар» занял третье место в таблице РПЛ и пробился в Лигу чемпионов. Что касается «Чайки», то команда выступала в зоне «Юг» ПФЛ и пробилась в ФНЛ.

«Краснодар» – «Чайка» (Песчанокопское) – 2:2 (1:1)

Голы: Вандерсон, 33; Игнатьев, 64 (пен.) – Хохлачев, 45; Чалый, 84

«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий (Бочко, 46), Грицаенко (Таранов, 46), Шишкин (Мартынов, 46), Скопинцев (Ивашин, 46), Камболов (Голубев, 46, Якимов, 74), Сперцян (Сабуа, 46), Намли (Уткин, 46, Григорян, 74), Вандерсон (Жигулев, 46), Сулейманов (Кутовой, 46), Ари (Игнатьев, 46)

«Чайка»: Арапов (Киселев, 46), Демченко (Карташов, 46), Гречкин, Шахтиев (Тебердиев, 33), Дубовой, Машнев (Текучев, 69), Коржунов (Магомедов, 46), Текучев (Чалый, 46), Хохлачев (Леонтьев, 46), Крамаренко (Гурциев, 69), Подбельцев (Белоус, 46)

Предупреждение: Киселев, 62

19/06 21:00Футбол
Rammstein и День железнодорожника – засады календаря РПЛВ среду тульский «Арсенал» узнал, что во втором отборочном раунде Лиги Европы сыграет с победителем пары «Нефтчи» – «Сперанца».
18/06 20:00Хоккей
Арсений Соколов и опустевший дом. Почему дети спортсменов самые несчастныеПосле кровавой резни ребенка, подозреваемого в убийстве, отпустили на свободу.
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
20/06 20:10Теннис
Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
20/06 08:00Хоккей
Всё в наших руках: у Кучерова – «Харт Трофи», у Василевского – «Везина»Российские игроки «Тампы-Бэй» Андрей Василевский и Никита Кучеров забрали самые престижные индивидуальные награды в НХЛ.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
20/06 19:33Футбол
Элин, Джулия, Аслани: красотки женского футбольного чемпионата мираПредставляем горячую пятерку самых красивых футболисток – участниц чемпионата мира, который сейчас проходит во Франции.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
19/06 20:00Футбол
Александр Точилин: Глушаков в «Сочи»? Свататься не значит женитьсяГлавный тренер клуба-дебютанта РПЛ рассказал о подготовке к сезону.
17/06 12:30Хоккей
«Локомотив» подписал контракт со Свитовым. Это правильно, он очень нужен ЯрославлюСвитов будет заниматься воспитанием молодежи.
20/06 18:00Хоккей
Свадьба, поездка на тракторе и исполнение детской мечты: как отдыхают хоккеистыМеньше пары недель осталось до начала предсезонки у клубов КХЛ. Как проводят остаток отдыха хоккеисты? Узнаем из нашего обзора соцсетей.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
15/06 11:00Хоккей
Настоящий индеец! Кто привел «Сент-Луис» к победе (это сказка!)А самое удивительное то, что тренер встал у руля команды, когда она была на последнем месте в НХЛ.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
20/06 12:30Футбол
Алексей Сафонов: Семин про Мурило? Да он пошутил!Известный футбольный агент прокомментировал последние трансферные новости, связанные с клубами РПЛ-2019/20.
20/06 20:00Футбол
Роман Березовский: Запишу видеообращение МхитарянуБывший вратарь и тренер «Динамо» сменил клубную прописку и теперь помогает Александру Точилину в команде-новичке премьер-лиги «Сочи». 44-летний специалист рассказал о своем неожиданном переезде на юг.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
19/06 12:08Хоккей
Кучеров получит «Харт», а Василевский – «Везину»? Шансы россиян на личные призы в НХЛВ Лас-Вегасе 19 июня состоится церемония вручения индивидуальных наград НХЛ. У россиян большие шансы уехать из столицы казино не с пустыми руками.
Новости
21:54 Футбол Рауль возглавил вторую команду «Реала»
21:38 Бокс Гуламирян стал следующим соперником Дениса Лебедева
21:14 Футбол «Ростов» может приобрести Боккетти
21:06 Футбол «Рубин» проиграл «Нефтехимику» в контрольной встрече
20:51 Футбол «Краснодар» упустил победу в товарищеском матче с «Чайкой»
20:40 Футбол Мостовой – о предложении Федуна: Не думаю, что такая схема будет работать в России
20:30 Футбол Денис Попов: ЦСКА может стать для Влашича трамплином в топ-клуб
20:14 Футбол Представитель ФИФА: Катар по-прежнему готовится к проведению ЧМ-2022
20:00 Футбол Кудряшов покинул «Истанбул Башакшехир»
19:43 Теннис Медведев одержал победу над Пуи и пробился в четвертьфинал турнира в Лондоне
19:29 Теннис Шарапова проиграла Кербер и покинула турнир в Мальорке
19:14 Волейбол Женская сборная России проиграла Голландии в Лиге наций
19:02 Футбол «Краснодар» объявил о переходе полузащитника сборной Голландии
18:49 Футбол Представитель «Анжи» сообщил, что клуб получит лицензию на выступление в ПФЛ
18:28 Фигурное катание Медведева выступит на Гран-При в Москве, Загитова заявлена на турнир в Японии
18:10 Футбол Спортивный директор «Ювентуса»: Мы любим Погба, но он игрок «Манчестер Юнайтед»
17:51 Футбол Шунин признан лучшим игроком «Динамо» в прошедшем сезоне
17:36 Хоккей Эдлер подписал новый контракт с «Ванкувером»
17:21 Футбол «Краснодар» снова пытается подписать Де Вильену
17:03 Футбол Александр Головин: Все мои мысли связаны с «Монако»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика