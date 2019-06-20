«Ростов» обыграл 13-ю команду ПФЛ благодаря дублю Сигурдарсона

Футболисты «Ростова» нанесли поражение донскому СКА в товарищеском матче – 3:1.
В составе победителей дубль оформил исландец Бьорн Сигурдарсон, еще один гол забил российский форвард Дмитрий Полоз.
В минувшем сезоне «Ростов» занял девятое место в таблице РПЛ, а СКА стал 13-м в зоне Юг ПФЛ.
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