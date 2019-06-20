Мирча Луческу: Фурсенко постоянно общался с игроками в обход меня - Советский спорт
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20 июня 2019 22:30Футбол

Мирча Луческу: Фурсенко постоянно общался с игроками в обход меня

Бывший наставник «Зенита» Мирча Луческу рассказал «Советскому спорту» об отношениях с Сергеем Фурсенко.

Румынский специалист возглавлял питерский клуб с мая 2016-го по май 2017 года. Под его руководством «Зенит» выиграл бронзовые медали РПЛ и завоевал Суперкубок России.

– «Зениту» просто не хватило поддержки руководства, чтобы сломать систему, как это удалось сейчас владельцу ПАОКа Ивану Саввиди?
– Ладно поддержка – лишь бы не мешали. А в «Зените» Сергей Фурсенко, которого еще не назначили президентом, уже с апреля взял дела под контроль, постоянно появлялся на базе, расчищал под себя пространство – убрали спортивного директора, врача, других сотрудников… Фурсенко постоянно общался с игроками в обход меня. А мы ведь боролись за титул, за Лигу чемпионов. Он много раз звал пообедать в ресторан «Бруно», убеждал, что хочет строить новый, молодой «Зенит» со мной, что очень меня ценит за Тимощука, который в свое время перешел в Питер из моего «Шахтера» и сильно помог. А на деле оказалось, что уже договорился обо всем с Роберто Манчини. Разве это корректно?

Полностью интервью с Луческу читайте на сайте «Советского спорта» 21 июня!

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