Бензема опубликовал фотографию с Неймаром Ранее сообщалось, что бразилец хочет вернуться в чемпионат Испании.

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема встретился с бывшим форвардом «Барселоны» Неймаром. Об этом француз сообщил в своем Instagram.

По слухам, «сливочные» хотят выкупить бразильца у «ПСЖ» и предлагают за его трансфер 120 млн евро, а также готовы отправить в Париж Хамеса Родригеса или Гарета Бэйла.

Добавим, что 27-летний Неймар перебрался в лигу 1 из «Барселоны» в 2017 году за 222 млн евро.