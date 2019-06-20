Бензема опубликовал фотографию с Неймаром

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема встретился с бывшим форвардом «Барселоны» Неймаром. Об этом француз сообщил в своем Instagram.
По слухам, «сливочные» хотят выкупить бразильца у «ПСЖ» и предлагают за его трансфер 120 млн евро, а также готовы отправить в Париж Хамеса Родригеса или Гарета Бэйла.
Добавим, что 27-летний Неймар перебрался в лигу 1 из «Барселоны» в 2017 году за 222 млн евро.
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