Бензема опубликовал фотографию с Неймаром - Советский спорт
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20 июня 2019 23:26ФутболГичунцев Артур

Бензема опубликовал фотографию с Неймаром

Ранее сообщалось, что бразилец хочет вернуться в чемпионат Испании.

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема встретился с бывшим форвардом «Барселоны» Неймаром. Об этом француз сообщил в своем Instagram.

По слухам, «сливочные» хотят выкупить бразильца у «ПСЖ» и предлагают за его трансфер 120 млн евро, а также готовы отправить в Париж Хамеса Родригеса или Гарета Бэйла.

Добавим, что 27-летний Неймар перебрался в лигу 1 из «Барселоны» в 2017 году за 222 млн евро.

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Nueve / Neyney #Cracks

Публикация от Karim Benzema (@karimbenzema)

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