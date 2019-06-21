Шаронов: Отчет об ошибках в матче с «Нефтехимиком» игроки «Рубина» получат на втором сборе Российский специалист принял команду этим летом после ухода Курбана Бердыева.

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал поражение казанского клуба в товарищеском матче с «Нефтехимиком» (1:2).

«Мы работаем всего неделю вместе, команда не укомплектована процентов на 30 на данный момент. Некоторые игроки в сборной, поэтому эта игра оценивалась с точки зрения того, как игроки принимали информацию, которую мы дали им в течение этого короткого периода.

Что касается игроков, которые на просмотре, то мы обсудим, а потом появится информация.

Ошибки в этом матче? Я уже говорил, с какой целью мы играли. Отчет об ошибках игроки получат на втором сборе. Точной информации насчет следующих соперников еще нет, потому что мы прорабатываем, где будем проводить следующий сбор», – цитирует Шаронова Sport24.ru.