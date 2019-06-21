Сборная Германии разгромила команду Сербии на молодежном Евро - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 июня 2019 00:19ФутболГичунцев Артур

Сборная Германии разгромила команду Сербии на молодежном Евро

Турнир проходит в Италии и Сан-Марино.

Футболисты сборной Германии разгромили коллектив из Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы для игроков до 21 года. Встреча завершилась со счетом 6:1.

В составе победителей отличились Марко Рихтер, Джан-Лука Вальдшмидт (дубль), а также Махмуд Дахуд, Арней Майер и Джан-Лука Вальдшмидт. Единственный гол сербской команды на счету Андрия Живковича.

23 июня немцы сыграют со сборной Австрии, а сербская сборная встретится с командой Дании.

Евро U21

Групповой этап

2-й тур

Германия – Сербия – 6:1 (3:0)

Голы: Рихтер, 16 (1:0); Вальдшмидт, 30 (2:0); Вальдшмидт, 37 (3:0); Дахуд, 69 (4:0); Вальдшмидт, 80 (5:0); Живкович, 85 (5:1); Майер, 90+2 (6:1).

02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
19/06 20:00Футбол
Александр Точилин: Глушаков в «Сочи»? Свататься не значит женитьсяГлавный тренер клуба-дебютанта РПЛ рассказал о подготовке к сезону.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
19/06 17:10Футбол
Андрей Червиченко: Всегда называл Глушакова заблудившимся в лабиринтеБывший президент красно-белых не удивлен уходу Глушакова из «Спартака».
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
18/06 20:00Хоккей
Арсений Соколов и опустевший дом. Почему дети спортсменов самые несчастныеПосле кровавой резни ребенка, подозреваемого в убийстве, отпустили на свободу.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
20/06 20:00Футбол
Роман Березовский: Запишу видеообращение МхитарянуБывший вратарь и тренер «Динамо» сменил клубную прописку и теперь помогает Александру Точилину в команде-новичке премьер-лиги «Сочи». 44-летний специалист рассказал о своем неожиданном переезде на юг.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
19/06 19:00Хоккей
Кирилл и Софья! Mastercard и КХЛ наградили Бесценного Игрока и Бесценного Болельщика сезонаВ подмосковной Барвихе прошла церемония закрытия 11-го сезона КХЛ. В ней приняли участие звезды хоккея и шоу-бизнеса, партнеры КХЛ, журналисты и блогеры.
19/06 17:23Футбол
Страсти в детском футболе: как помочь частной школе и сохранить государственный интересВ начале этой недели бурную реакцию общественности вызвало интервью Леонида Слуцкого, рассказавшего о том, как обстоит ситуация в Волгограде с его детской футбольной школой.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
20/06 20:10Теннис
Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
19/06 18:30Теннис
Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.
18/06 07:11Хоккей
Письма, скандалы, ни одной победы над призерами. Всё о последней победе ЦСКА в чемпионате СССРЧемпионат СССР-1988/89 подвел черту гегемонии ЦСКА, которая растянулась на 13 лет. Почему-то ту команду Виктора Тихонова считают едва ли не сильнейшей за все годы его работы. На самом же деле это отнюдь не так. К тому времени красно-синий корабль изрядно накренился, и лишь нестабильность соперников не позволила ему затонуть.
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
19/06 12:08Хоккей
Кучеров получит «Харт», а Василевский – «Везину»? Шансы россиян на личные призы в НХЛВ Лас-Вегасе 19 июня состоится церемония вручения индивидуальных наград НХЛ. У россиян большие шансы уехать из столицы казино не с пустыми руками.
19/06 21:00Футбол
Rammstein и День железнодорожника – засады календаря РПЛВ среду тульский «Арсенал» узнал, что во втором отборочном раунде Лиги Европы сыграет с победителем пары «Нефтчи» – «Сперанца».
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
Новости
00:50 Футбол Ерохин – о Лиге чемпионов: Цель «Зенита» – выход из группы
00:33 Футбол «Спартак» предложил Бруме два млн евро за сезон
00:19 Футбол Сборная Германии разгромила команду Сербии на молодежном Евро
00:03 Футбол Шаронов: Отчет об ошибках в матче с «Нефтехимиком» игроки «Рубина» получат на втором сборе
23:45 Футбол Агент: «Спартак» предложил 15 млн евро за полузащитника «Лейпцига»
23:26 Футбол Бензема опубликовал фотографию с Неймаром
23:15 Футбол Мирча Луческу: Понсе может стать звездой, а может показать ноль
23:05 Футбол Во Франции сообщили, что «Зенит» хочет вернуть Паредеса из «ПСЖ»
22:56 Фехтование Российские саблистки выиграли золото на чемпионате Европы
22:33 Баскетбол Базаревич просмотрит 15 баскетболистов для основного состава сборной России
22:30 Футбол Мирча Луческу: Фурсенко постоянно общался с игроками в обход меня
22:12 Футбол «Ростов» обыграл 13-ю команду ПФЛ благодаря дублю Сигурдарсона
22:03 Футбол Мирча Луческу: Дзюба и Лунев звали на чемпионский парад, а от руководства приглашения не пришло
21:54 Футбол Рауль возглавил вторую команду «Реала»
21:38 Бокс Гуламирян стал следующим соперником Дениса Лебедева
21:14 Футбол «Ростов» может приобрести Боккетти
21:06 Футбол «Рубин» проиграл «Нефтехимику» в контрольной встрече
20:51 Футбол «Краснодар» упустил победу в товарищеском матче с «Чайкой»
20:40 Футбол Мостовой – о предложении Федуна: Не думаю, что такая схема будет работать в России
20:30 Футбол Денис Попов: ЦСКА может стать для Влашича трамплином в топ-клуб
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика