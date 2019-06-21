Сборная Германии разгромила команду Сербии на молодежном Евро Турнир проходит в Италии и Сан-Марино.

Футболисты сборной Германии разгромили коллектив из Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы для игроков до 21 года. Встреча завершилась со счетом 6:1.

В составе победителей отличились Марко Рихтер, Джан-Лука Вальдшмидт (дубль), а также Махмуд Дахуд, Арней Майер и Джан-Лука Вальдшмидт. Единственный гол сербской команды на счету Андрия Живковича.

23 июня немцы сыграют со сборной Австрии, а сербская сборная встретится с командой Дании.

Евро U21

Групповой этап

2-й тур

Германия – Сербия – 6:1 (3:0)

Голы: Рихтер, 16 (1:0); Вальдшмидт, 30 (2:0); Вальдшмидт, 37 (3:0); Дахуд, 69 (4:0); Вальдшмидт, 80 (5:0); Живкович, 85 (5:1); Майер, 90+2 (6:1).