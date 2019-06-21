«Спартак» предложил Бруме два млн евро за сезон - Советский спорт
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21 июня 2019 00:33ФутболГичунцев Артур

«Спартак» предложил Бруме два млн евро за сезон

Российский клуб не оставляет попыток заполучить игрока сборной Португалии.

Московский «Спартак» по-прежнему претендует на полузащитника «Лейпцига» Арминду Бруму.

Как сообщает «Чемпионат», красно-белые готовы предложить игроку контракт с зарплатой в два млн евро за сезон.

Ранее его агент заявил о желании футболиста покинуть «Лейпциг», а также назвал несколько заинтересованных клубов.

До переезда в чемпионат Германии он выступал за лиссабонский «Спортинг», «Галатасарай» и «Реал Сосьедад».

В минувшем сезоне 24-летний Брума провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.

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