«Спартак» предложил Бруме два млн евро за сезон

Московский «Спартак» по-прежнему претендует на полузащитника «Лейпцига» Арминду Бруму.
Как сообщает «Чемпионат», красно-белые готовы предложить игроку контракт с зарплатой в два млн евро за сезон.
Ранее его агент заявил о желании футболиста покинуть «Лейпциг», а также назвал несколько заинтересованных клубов.
До переезда в чемпионат Германии он выступал за лиссабонский «Спортинг», «Галатасарай» и «Реал Сосьедад».
В минувшем сезоне 24-летний Брума провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.
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