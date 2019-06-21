Хамес Родригес: «Наполи» – великий клуб, но сейчас я думаю о Кубке Америки - Советский спорт
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21 июня 2019 01:22ФутболГичунцев Артур

Хамес Родригес: «Наполи» – великий клуб, но сейчас я думаю о Кубке Америки

С 2017 года футболист выступал на правах аренды за «Баварию».

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес рассказал о своем отношении к «Наполи».

По слухам, колумбиец рассматривает вариант с переездом в команду Карло Анчелотти, а также обдумывает возможный трансфер в «Ювентус».

«Когда-то за «Наполи» играл Диего Марадона. Это великий клуб. Настанет момент, и я решу вопрос своего будущего, но сейчас я думаю о сборной Колумбии и Кубке Америки», – приводит слова футболиста Tuttomercatoweb.

Хамес с большой долей вероятности покинет испанцев из-за конфликта с главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом.

Отметим, что именно Анчелотти, будучи главным тренером «Реала». пригласил его в Мадрид из «Монако».

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