Хамес Родригес: «Наполи» – великий клуб, но сейчас я думаю о Кубке Америки

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес рассказал о своем отношении к «Наполи».
По слухам, колумбиец рассматривает вариант с переездом в команду Карло Анчелотти, а также обдумывает возможный трансфер в «Ювентус».
«Когда-то за «Наполи» играл Диего Марадона. Это великий клуб. Настанет момент, и я решу вопрос своего будущего, но сейчас я думаю о сборной Колумбии и Кубке Америки», – приводит слова футболиста Tuttomercatoweb.
Хамес с большой долей вероятности покинет испанцев из-за конфликта с главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом.
Отметим, что именно Анчелотти, будучи главным тренером «Реала». пригласил его в Мадрид из «Монако».
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