Мусаев – о матче «Чайкой»: Игра проходила на фоне больших нагрузок. Даже утром мы тренировались «Быки» упустили победу, пропустив в концовке поединка (2:2).

Наставник «Краснодара» Мурад Мусев дал комментарий клубной пресс-службе после товарищеского матча с «Чайкой».

«Игра проходила на фоне больших нагрузок. Сегодня утром даже мы тренировались. Работаем в двухразовом режиме уже на протяжении 10 дней.

В целом мы выполнили тот объем работы, который нам был необходим. Конечно, хотелось бы сегодня добиться победы, но на данном этапе это не так важно. Радует, что обошлось без травм. Сейчас будет несколько выходных и будем двигаться дальше», – заявил специалист.

В минувшем сезоне «Краснодар» занял третье место в таблице РПЛ и пробился в Лигу чемпионов.