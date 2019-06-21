Коста-Рика обыграла Бермудские острова, одержав вторую победу на Кубке КОНКАКАФ

Сборная Коста-Рики нанесла поражение Бермудским островам (2:1) в матче второго тура группового этапа Кубка КОНКАКАФ на «Тойота Стэдиум» во Фриско.
Голы у победителей забили форвард Майрон Джордж и полузащитник Элиас Агиляр. Единственный мяч у соперника на счету Нахки Уэллса.
В другом матче группы сборная Гаити была сильнее Никарагуа (2:0).
Таким образом, Коста-Рика и Гаити, одержавшие по две победы, обеспечили себе выход в ¼ финала.
В заключительном туре 24 июня в Харрисоне сыграют друг с другом лидеры группы, а также Бермуды и Никарагуа.
Фриско (США)
Кубок КОНКАКАФ
Групповой этап
Группа D
2-й тур
Никарагуа – Гаити – 0:2 (0:2)
Голы: Саба, 22. Росас, 33, в свои ворота.
Коста-Рика – Бермудские острова – 2:1 (1:0)
Голы: Джордж, 30. Агиляр, 54 – Уэллс, 59, с пенальти.
Турнирное положение: 1. Коста-Рика – 6 очков. 2. Гаити – 6. 3. Бермудские острова – 0. 4. Никарагуа – 0.
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