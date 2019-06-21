«Эвертон» хочет выкупить трансфер Зума у «Челси» - Советский спорт
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21 июня 2019 09:35ФутболЛипкин Антон

«Эвертон» хочет выкупить трансфер Зума у «Челси»

Француз провел в Ливерпуле сезон на правах аренды.

«Эвертон» вступил в переговоры с «Челси» по трансферу защитника Курта Зума, сообщает The Telegraph.

В прошлом сезоне 24-летний француз выступал за «ирисок» на правах аренды. В 36 матчах премьер-лиги, Кубка Англии и Кубка лиги он забил два гола и сделал две результативные передачи.

В «Эвертоне» рассчитывают, что запрет на трансферы, введенный в отношении «Челси», не станет препятствием к приобретению центрального защитника, который принадлежит «синим» с 2014 года, однако за это время трижды уходивший в аренду: в «Сент-Этьен», «Сток Сити» и «Эвертон».

Зума провел за «Челси» 71 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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