«Зенит» близок к покупке защитника Лоди Сумма трансфера составит 21 миллион евро.

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди близок к переходу в «Зенит», сообщил в своем телеграм-канале комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

Ранее бразильский клуб отказался продавать 21-летнего игрока за 20 миллионов евро. Теперь предложенная «Зенитом» сумма трансфера выросла до 21 миллиона. При этом сам игрок уже согласовал условия личного контракта с чемпионами России.

В нынешнем сезоне Ренан, выступающий на позиции левого защитника, провел 11 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Контракт игрока с «Атлетико Паранаэнсе» рассчитан до 31 декабря 2022 года.