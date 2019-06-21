«Зенит» близок к покупке защитника Лоди

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди близок к переходу в «Зенит», сообщил в своем телеграм-канале комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.
Ранее бразильский клуб отказался продавать 21-летнего игрока за 20 миллионов евро. Теперь предложенная «Зенитом» сумма трансфера выросла до 21 миллиона. При этом сам игрок уже согласовал условия личного контракта с чемпионами России.
В нынешнем сезоне Ренан, выступающий на позиции левого защитника, провел 11 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.
Контракт игрока с «Атлетико Паранаэнсе» рассчитан до 31 декабря 2022 года.
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