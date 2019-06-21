Билялетдинов отправится на второй сбор с «Сочи» Полузащитник находится в клубе на просмотре.

Полузащитник Динияр Билялетдинов, находящийся на просмотре в «Сочи», отправится с командой на второй сбор в Словению, сообщает Sport24.ru.

34-летний игрок тренировался с командой в Москве и забил гол в контрольном матче с «Лучом» (2:0). Решение о подписании контракта с Билялетдиновым в клубе еще не принято. Эта возможность будет обсуждаться по ходу второго сбора.

Напомним, с начала года Билялетдинов остается без клуба. В 2017-2018 годах он выступал в Литве за «Тракай».

Добавим, что в субботу «Сочи» проведет контрольный матч со «Спартаком». Игра пройдет на тренировочном поле рядом с «Открытие Арене» в закрытом режиме.

В Словении дебютант премьер-лиги будет готовиться к сезону с 25 июня по 6 июля.