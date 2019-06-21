Дзюба выругался матом после рекламы шаурмы от Сардарова на «Прямой линии с Путиным»

Капитан сборной России и форвард «Зенита» Артем Дзюба выругался матом во время «Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным».
30-летний футболист был в студии, где глава государства отвечал на вопросы, одним из которых стал вопрос о суверенном интернете от известного блогера Амирана Сардарова.
В заключение своей речи Сардаров прорекламировал свою шаурму, после чего камера выхватила Дзюбу, который что-то сказал про себя.
«Что касается слов, то последним словом точно было матерное, – заявила физиогномист Светлана Филатова, слова которой приводит «Чемпионат.com». – Первое «очуметь»? Скорее не «очуметь», а более грубое слово».
Напомним, перед началом «Прямой линии» Дзюба поблагодарил Путина за чемпионат мира в России и популяризацию футбола.
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