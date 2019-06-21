Лукаку согласовал условия контракта с «Интером» Бельгиец будет зарабатывать до 6,5 евро в год.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку договорился о контракте с «Интером», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 26-летний бельгиец будет зарабатывать в Италии 115-125 тысяч евро в неделю или 6-6,5 миллиона евро в год. Таким образом, Лукаку станет самым высокооплачиваемы игроком «нерадзурри».

При этом «Манчестер Юнайтед» и «Интер» продолжают согласовывать сумму трансфера. Манкунианцы хотят получить за игрока 80 миллионов фунтов.

Напомним, Лукаку выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2017 года, отказавшись перед этим перейти в «Челси», который тогда тренировал нынешний главный тренер «Интера» Антонио Конте.

В 96 матчах за клуб Лукаку забил 42 гола и сделал 13 результативных передач.