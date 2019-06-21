Лукаку согласовал условия контракта с «Интером»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку договорился о контракте с «Интером», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 26-летний бельгиец будет зарабатывать в Италии 115-125 тысяч евро в неделю или 6-6,5 миллиона евро в год. Таким образом, Лукаку станет самым высокооплачиваемы игроком «нерадзурри».
При этом «Манчестер Юнайтед» и «Интер» продолжают согласовывать сумму трансфера. Манкунианцы хотят получить за игрока 80 миллионов фунтов.
Напомним, Лукаку выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2017 года, отказавшись перед этим перейти в «Челси», который тогда тренировал нынешний главный тренер «Интера» Антонио Конте.
В 96 матчах за клуб Лукаку забил 42 гола и сделал 13 результативных передач.
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