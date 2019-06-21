Сборная Камеруна отказывалась лететь на Кубок африканских наций - Советский спорт
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21 июня 2019 19:30ФутболКоноплев Александр

Сборная Камеруна отказывалась лететь на Кубок африканских наций

Забастовка дала результаты.

Сборная Камеруна по футболу отказывалась садиться в самолет перед вылетом на Кубок африканских наций (КАН) в Египте, сообщает AFP.

Причиной конфликта стали премии футболистов. Камерунцы посчитали, что им заплатят гораздо меньше, чем прямым конкурентам за медали турнира.

Игроки требовали по 60 000 евро, когда как федерация предлагала намного меньше. В итоге футболисты добились своего и отправились на КАН.

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