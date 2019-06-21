Молодежная сборная Англии не вышла в плей-офф чемпионата Европы

Сборная Румынии обыграла Англию в матче группового этапа чемпионата Европы для игроков не старше 21 года – 4:2.
У победителей отличились Георге Пушкаш, Янис Хаджи и Флоринел Коман (дважды). За проигравших забивали Демарай Грей и Тэмми Абрахам.
Сборная Англии потерпела второе поражение подряд и точно не попадет в плей-офф турнира, который начинается со стадии полуфинала.
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