СМИ: «Ростов» может подписать хорватского полузащитника - Советский спорт
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21 июня 2019 23:14ФутболКоноплев Александр

СМИ: «Ростов» может подписать хорватского полузащитника

Хорватов на Дону не было со времен Плетикосы.

«Ростов» интересуется полузащитником «Маритиму» Йосипом Вуковичем, утверждает Sport24.

Контракт 27-летнего хорвата рассчитан до июня 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 800 тысяч евро. В минувшем сезоне футболист отметился одной голевой передачей в 28 матчах за «Маритиму» во всех турнирах.

В 2018 году Вукович провел полгода в донецком «Олимпике».

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