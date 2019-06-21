СМИ: «Ростов» может подписать хорватского полузащитника Хорватов на Дону не было со времен Плетикосы.

«Ростов» интересуется полузащитником «Маритиму» Йосипом Вуковичем, утверждает Sport24.

Контракт 27-летнего хорвата рассчитан до июня 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 800 тысяч евро. В минувшем сезоне футболист отметился одной голевой передачей в 28 матчах за «Маритиму» во всех турнирах.

В 2018 году Вукович провел полгода в донецком «Олимпике».