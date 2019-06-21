Неймар пропустит предсезонную подготовку с «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Неймар не будет тренироваться в составе клуба для подготовки к новому сезону, утверждает Sport.es. Футболист намерен сменить клуб и уже согласился на условия «Барселоны», за которую выступал с 2013 по 2017 год.
Сам Неймар оценивает французскую часть своей карьеры негативно. Ему не понравились отсутствие конкуренции и полупустые трибуны в лиге 1. За два года в Париже бразилец провел 58 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 мяч.
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