Неймар пропустит предсезонную подготовку с «ПСЖ» Увидеть Париж – и захотеть обратно в Барселону.

Форвард «ПСЖ» Неймар не будет тренироваться в составе клуба для подготовки к новому сезону, утверждает Sport.es. Футболист намерен сменить клуб и уже согласился на условия «Барселоны», за которую выступал с 2013 по 2017 год.

Сам Неймар оценивает французскую часть своей карьеры негативно. Ему не понравились отсутствие конкуренции и полупустые трибуны в лиге 1. За два года в Париже бразилец провел 58 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 мяч.