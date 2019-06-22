Чили победил Эквадор на Кубке Америки и вышел в плей-офф Победный гол забил Санчес.

Сборная Чили одержала победу над Эквадором на Кубке Америки в матче второго тура группового этапа на стадионе «Фонте Нова» в Сальвадоре.

На восьмой минуте полузащитник Хосе Фуэнсалида вывел сборную Чили вперед, однако через 18 минут форвард Эннер Валенсия реализовал пенальти и сравнял счет. В итоге решающим стал гол полузащитника Алексиса Санчеса в начале второго тайма.

На 89-й минуте защитник сборной Эквадора Габриэль Ачильер получил красную карточку и пропустит следующий матч.

Чили набрал шесть очков и обеспечили себе выход в ¼ финала. У Эквадора осталось ноль очков и последнее место, однако команда сохраняет шанс пробиться в плей-офф через третье место.

В заключительном туре 25 июня Чили сыграет с Уругваем, а Эквадор – с Японией.

Сальвадор (Бразилия)

Кубок Америки

Групповой этап

Группа C

2-й тур

Эквадор – Чили – 1:2 (1:1)

Голы: Валенсия, 26, с пенальти – Фуэнсалида, 8. Санчес, 51.

Удаление: Ачильер (Эквадор), 89.

Турнирное положение: 1. Чили – 6 очков. 2. Уругвай – 4. 3. Япония – 1. 4. Эквадор – 0.