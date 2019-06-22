Сборная Кюрасао обыграла Гондурас на Кубке КОНКАКАФ - Советский спорт
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22 июня 2019 07:57ФутболЛипкин Антон

Сборная Кюрасао обыграла Гондурас на Кубке КОНКАКАФ

В другом матче Сальвадор и Ямайка голов друг другу не забили.

Сборная Кюрасао нанесла поражение Гондурасу (1:0) во втором туре Кубке КОНКАКАФ на BBVA Stadium в Хьюстоне.

Единственный гол на 40-й минуте забил полузащитник Леандро Бакуна, выступающий в премьер-лиге за «Кардифф».

В другом матче Сальвадор и Ямайка, победившие в первом туре, голов друг другу не забили.

Таким образом, Ямайка и Сальвадор остаются на первых двух местах с четырьмя очками. У Кюрасао теперь три, Гондурас остается без очков.

В заключительном туре 26 июня Ямайка сыграет с Кюрасао, Сальвадор – с Гондурасом.

Хьюстон (США)
Кубок КОНКАКАФ
Групповой этап
Группа С
2-й тур
Гондурас – Кюрасао – 0:1 (0:1)
Гол: Бакуна, 40.

Сальвадор – Ямайка – 0:0

Турнирное положение: 1. Ямайка – 4 очка. 2. Сальвадор – 4. 3. Кюрасао – 3. 4. Гондурас – 0.

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