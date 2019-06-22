Сборная Кюрасао обыграла Гондурас на Кубке КОНКАКАФ

Сборная Кюрасао нанесла поражение Гондурасу (1:0) во втором туре Кубке КОНКАКАФ на BBVA Stadium в Хьюстоне.
Единственный гол на 40-й минуте забил полузащитник Леандро Бакуна, выступающий в премьер-лиге за «Кардифф».
В другом матче Сальвадор и Ямайка, победившие в первом туре, голов друг другу не забили.
Таким образом, Ямайка и Сальвадор остаются на первых двух местах с четырьмя очками. У Кюрасао теперь три, Гондурас остается без очков.
В заключительном туре 26 июня Ямайка сыграет с Кюрасао, Сальвадор – с Гондурасом.
Хьюстон (США)
Кубок КОНКАКАФ
Групповой этап
Группа С
2-й тур
Гондурас – Кюрасао – 0:1 (0:1)
Гол: Бакуна, 40.
Сальвадор – Ямайка – 0:0
Турнирное положение: 1. Ямайка – 4 очка. 2. Сальвадор – 4. 3. Кюрасао – 3. 4. Гондурас – 0.
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