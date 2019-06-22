«Спартак-2» победил «Арарат» в контрольном матче - Советский спорт
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22 июня 2019 10:13ФутболЛипкин Антон

«Спартак-2» победил «Арарат» в контрольном матче

Голы забили Петр Володкин и Тиерно Тиуб.

«Спартак-2» выиграл у «Арарата» (2:0) в первом контрольном матче в межсезонье.

Оба гола были забиты после перерыва: сначала отличился полузащитник Петр Володкин, забивший со штрафного удара, а второй гол на счету форварда Тиерно Тиуба.

«Понятно, что состояние далекое от оптимального, – сказал главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов. – Игра получилась рабочей, все задачи выполнили. А победа – маленький плюсик для эмоций футболистов».

До старта первенства ФНЛ «Спартак-2» сыграет с «Долгопрудным» (27 июня) и «Чертаново» (1 июля).

В первом туре сезона 7 июля вторая команда красно-белых проведет гостевой матч с «Балтикой».

Москва
Контрольный матч

«Спартак-2» (Москва) – «Арарат» (Москва) – 2:0 (0:0)
Голы: Володкин, 57. Тиуб, 82.

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