«Спартак-2» победил «Арарат» в контрольном матче

«Спартак-2» выиграл у «Арарата» (2:0) в первом контрольном матче в межсезонье.
Оба гола были забиты после перерыва: сначала отличился полузащитник Петр Володкин, забивший со штрафного удара, а второй гол на счету форварда Тиерно Тиуба.
«Понятно, что состояние далекое от оптимального, – сказал главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов. – Игра получилась рабочей, все задачи выполнили. А победа – маленький плюсик для эмоций футболистов».
До старта первенства ФНЛ «Спартак-2» сыграет с «Долгопрудным» (27 июня) и «Чертаново» (1 июля).
В первом туре сезона 7 июля вторая команда красно-белых проведет гостевой матч с «Балтикой».
Москва
Контрольный матч
«Спартак-2» (Москва) – «Арарат» (Москва) – 2:0 (0:0)
Голы: Володкин, 57. Тиуб, 82.
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