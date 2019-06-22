Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки К началу сезона голкипер «Спартака» сможет подойти в оптимальной форме.

Голкиперу «Спартака» Александру Селихову успешно удалили из левой руки фиксирующую пластину, сообщает официальный сайт красно-белых.

Временная пластина была установлена 25-летнему вратарю в апреле в ходе операции после оскольчатого винтообразного перелома основной фаланги пятого пальца левой кисти, который он получил в матче с ЦСКА (0:2).

«Операция была плановой, – сказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов. – Наличие фиксирующей пластины обеспечило правильное сращение перелома и позволило Александру приступить к тренировкам без ограничений уже в мае».

На следующей неделе «Спартак» отправляется на сбор в Австрию, где Селихов сможет тренироваться в более интенсивном режиме. По словам Вартапетова, к началу сезона голкипер подойдет в оптимальной форме.

В прошлом сезоне Селихов сыграл в шести матчах за «Спартак» (один из них – «на ноль») и пропустил шесть голов.