Де Лигт готов перейти в «Ювентус» У голландца есть также варианты с «Барселоной» и «ПСЖ».

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт стал ближе к переходу в «Ювентус», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки ди Марцио.

19-летний голландец согласился стать игроком чемпионов Италии. Уже сегодня два клуба могут начать переговоры по трансферу игрока, стоимость которого оценивается в 70-80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на де Лигта также претендуют «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».

Де Лигт дебютировал в «Аяксе» в 2016 году. За три года он провел за команду 117 матчей, в которых забил 13 голов и сделал семь результативных передач, и стал ее капитаном.

В прошлом сезоне «Аякс» дошел до полуфинала Лиги чемпионов.