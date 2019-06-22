Де Лигт готов перейти в «Ювентус» - Советский спорт
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22 июня 2019 11:00ФутболЛипкин Антон

Де Лигт готов перейти в «Ювентус»

У голландца есть также варианты с «Барселоной» и «ПСЖ».

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт стал ближе к переходу в «Ювентус», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки ди Марцио.

19-летний голландец согласился стать игроком чемпионов Италии. Уже сегодня два клуба могут начать переговоры по трансферу игрока, стоимость которого оценивается в 70-80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на де Лигта также претендуют «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».

Де Лигт дебютировал в «Аяксе» в 2016 году. За три года он провел за команду 117 матчей, в которых забил 13 голов и сделал семь результативных передач, и стал ее капитаном.

В прошлом сезоне «Аякс» дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

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