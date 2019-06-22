«Наполи» интересуется Бекао Защитник ЦСКА Родриго Бекао может продолжить карьеру в «Наполи».

По информации итальянских СМИ, клуб из Неаполя ищет замену Раулю Альбиолю, который перешел в испанский «Вильярреал».

Напомним, ЦСКА арендовал Бекао у бразильского клуба «Байя» летом прошлого года на один сезон с опцией дальнейшего выкупа. Пока армейцы не могут договориться с игроком об условиях нового личного контракта.

Ранее сообщалось, что Родриго близок к переходу в другой итальянский клуб «Удинезе».