«Наполи» интересуется Бекао - Советский спорт
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22 июня 2019 12:15ФутболСпирин Дмитрий

«Наполи» интересуется Бекао

Защитник ЦСКА Родриго Бекао может продолжить карьеру в «Наполи».

По информации итальянских СМИ, клуб из Неаполя ищет замену Раулю Альбиолю, который перешел в испанский «Вильярреал».

Напомним, ЦСКА арендовал Бекао у бразильского клуба «Байя» летом прошлого года на один сезон с опцией дальнейшего выкупа. Пока армейцы не могут договориться с игроком об условиях нового личного контракта.

Ранее сообщалось, что Родриго близок к переходу в другой итальянский клуб «Удинезе».

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