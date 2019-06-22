Глушенков забил шестой гол «Спартака» в ворота «Сочи»

«Спартак» забил шестой гол в контрольном матче с «Сочи» на тренировочном поле «Открытие Арены» в Москве.
На 71-й минуте полузащитник Максим Глушенков отличился с передачи Михаила Игнатова. Через некоторое время «Сочи» размочил счет, реализовав пенальти. Таким образом, счет стал 6:1.
Напомним, ранее первый гол во втором тайме на счету форварда Зе Луиша. В первом тайме дубль оформил Луис Адриано, по голу забили полузащитники Солтмурад Бакаев и Александр Ломовицкий.
Во втором тайме «Спартак» играет в следующем составе: Ребров, Ташаев, Маслов, Мельгарехо, Маслов, Гулиев, Умяров, Глушенков, Мелкадзе, Игнатов, Зе Луиш.
Игра проходит в закрытом режиме.
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