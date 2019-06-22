Эдегор может продолжить карьеру в «Реале Сосьедад»

По информации Marca, баскский клуб проявляет серьезный интерес к молодому футболисту, права на которого по-прежнему принадлежат «Реалу».
В прошлом сезоне Мартин играл в чемпионате Голландии за «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого. Он провел 39 матчей в национальном первенстве и Кубке страны и забил 11 мячей.
Ранее сообщалось, что Эдегор близок к переходу в леверкузенский «Байер».
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