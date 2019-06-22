«Спартак»: Продажи абонементов идут отлично, +5,7 процента продаж по сравнению с прошлым годом

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал о продаже абонементов на новый сезон.
«По результатам продаж первых 12 дней кампании – она идет отлично: +5,7 процента продаж в количестве абонементов по сравнению с аналогичным периодом кампании 18/19. Напоминаю, что осталось несколько дней, чтобы продлить абонемент на свое место», – говорится в твиттере Атаманенко.
Напомним, продажа абонементов на домашние матчи «Спартака» стартовала 17 июня.
Первый домашний матч команда проведет 13 июля – на «Открытие Арене» с «Сочи».
В прошлом сезоне команда заняла пятое место в чемпионате.
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