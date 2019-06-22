Бентанкур продлил контракт с «Ювентусом»

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Бентанкур в прошедшем сезоне принял участие в 40 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
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