Бентанкур продлил контракт с «Ювентусом» - Советский спорт
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22 июня 2019 18:03ФутболСпирин Дмитрий

Бентанкур продлил контракт с «Ювентусом»

21-летний уругвайский полузащитник Родриго Бентанкур подписал новый контракт с туринским «Ювентусом».

Соглашение рассчитано до 2024 года.

По его условиям хавбек будет зарабатывать 2,7 миллиона евро в год.

Бентанкур в прошедшем сезоне принял участие в 40 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

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