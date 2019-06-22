Сергей Степашин: Кокорин не скандалил в «Динамо». Как ушел в «Зенит» – заскандалил

Член попечительского совета «Динамо», бывший премьер-министр России Сергей Степашин считает, что форвард «Зенита» Александр Кокорин не смог бы получить срок, бдучи игроком «Динамо».
Кокорин выступал за бело-голубых с 2008 по 2015 годы.
– Кокорин, когда был в «Динамо», он не скандалил. Как ушел в «Зенит» – заскандалил. Это вопрос к «Зениту». Второе. Насколько я знаю, Комбаров и Глушаков собираются в «Сочи». Это ленинградское «Динамо», кстати, бывшее. Что касается Кокорина… Не знаю, у него травма, как с ногой он будет и – психологически. Но вообще поиграет, он такой любопытный человек. Ну, получили свое. Думаю, пускай исправляются, как все люди. Эдуард Стрельцов дважды становился лучшим футболистом Советского Союза уже после того, как отсидел семь лет в тюрьме, и не сломался, – приводит слова Степашина «Комсомольская правда».
Кокорин был наказан полутора годами за нанесение вреда здоровья и хулиганство.
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