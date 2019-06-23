Бразилия разгромила Перу. Дани Алвес отметился голом

В матче Кубка Америки Бразилия обыграла сборную Перу – 5:0.
Голами в составе победителей отличились Каземиро (12-я минута), Роберто Фирмино (19-я), Эвертон (32-я), Дани Алвес (53-я), Виллиан (90-я).
В другом матче Венесуэла обыграла Боливию – 3:1.
Бразилия и Венесуэла гарантировали себе участие в четвертьфинале Кубка Америки. Сборная Перу ждет матчей в других группах.
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