Фернандо Торрес: Хочу завершить карьеру с чистой совестью - Советский спорт
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23 июня 2019 10:02ФутболСпирин Дмитрий

Фернандо Торрес: Хочу завершить карьеру с чистой совестью

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес назвал причину завершения карьеры игрока.

«Я прислушался к своему телу. Больше не наслаждаюсь игрой так, как раньше. Поэтому я решил, что самое честное — это уйти сейчас. Я хочу завершить карьеру с чистой совестью», - заявил Торрес на пресс-конференции в Токио.

Торрес, ныне играющий за японский клуб «Саган Тосу», становился победителем чемпионатов Европы (2008, 2012), чемпионата мира (2010), Лиги чемпионов (2011/12), Лиги Европы (2012/13, 2017/18).

Он защищал цвета «Атлетико», «Ливерпуля», «Челси» и «Милана».

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