Испанские клубы установили трансферный рекорд

Клубы испанской ла лиги в июне совершили трансферных сделок на 800 миллионов евро. Это абсолютный рекорд не только испанского чемпионата, но и всех остальных европейских лиг, утверждает AS.
Испанские клубы за июнь потратили на футболистов 236,35 миллиона евро, а выручили от продажи игроков 563,27 миллиона евро.
На данный момент главным трансфером испанского межсезонья считается переход Эдена Азара из «Челси» в «Реал».
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