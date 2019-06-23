Испанские клубы установили трансферный рекорд - Советский спорт
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23 июня 2019 12:17ФутболКоноплев Александр

Испанские клубы установили трансферный рекорд

До 30 июня достижение будет улучшено.

Клубы испанской ла лиги в июне совершили трансферных сделок на 800 миллионов евро. Это абсолютный рекорд не только испанского чемпионата, но и всех остальных европейских лиг, утверждает AS.

Испанские клубы за июнь потратили на футболистов 236,35 миллиона евро, а выручили от продажи игроков 563,27 миллиона евро.

На данный момент главным трансфером испанского межсезонья считается переход Эдена Азара из «Челси» в «Реал».

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