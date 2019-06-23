Фернандо Торрес: Джеррард – лучший футболист, с которым я играл

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес назвал лучшего партнера в своей карьере. Им оказался полузащитник Стивен Джеррард, с которым Торрес играл в «Ливерпуле» с 2007 по 2011 год.
– Я всегда говорил, что лучший игрок, с которым я играл, это Стивен Джеррард. Он сделал совершеннее мою игру. Я вышел на новый уровень рядом с ним. Это были удивительные три с половиной года вместе со Стивеном, и я хотел бы вернуться в те дни – даже на одну минуту, – приводит слова Торреса Daily Mail.
Отметим, что «Ливерпуль» с Торресом и Джеррардом не выиграл ни одного трофея.
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