Лионель Скалони: У Катара больше шансов выйти из группы, чем у Аргентины

«Катар – сложный соперник, они выиграли Кубок Азии. У них есть тренер, который ставит хороший футбол.
Непростая команда, у них даже больше шансов на выход в следующий раунд», - заявил Скалони.
Напомним, даже победа сборной Катара не гарантирует аргентинцам выход в плей-офф. Команда Скалони останется за бортом соревнования, если сборная Парагвая в третьем туре одолеет Колумбию.
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