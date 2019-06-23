Лионель Скалони: У Катара больше шансов выйти из группы, чем у Аргентины - Советский спорт
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23 июня 2019 13:11ФутболСпирин Дмитрий

Лионель Скалони: У Катара больше шансов выйти из группы, чем у Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони перед матчем против команды Катара на Кубке Америки.

«Катар – сложный соперник, они выиграли Кубок Азии. У них есть тренер, который ставит хороший футбол.

Непростая команда, у них даже больше шансов на выход в следующий раунд», - заявил Скалони.

Напомним, даже победа сборной Катара не гарантирует аргентинцам выход в плей-офф. Команда Скалони останется за бортом соревнования, если сборная Парагвая в третьем туре одолеет Колумбию.

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