Рабьо и Де Лигт перейдут в «Ювентус» на следующей неделе

«Ювентус» завершил работу над трансферами защитника «Аякса» Маттейса де Лигта и полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо. О переходе футболистов будет объявлено на следующей неделе, сообщает Football Italia.
Рабьо перейдет в туринский клуб в статусе свободного агента – его контракт с парижанами истекает 30 июня. Он будет зарабатывать семь миллионов евро в год.
Де Лигт будет выкуплен за сумму отступных в 70 миллионов евро. Он будет зарабатывать в «Ювентусе» миллион евро в месяц.
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