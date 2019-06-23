Рабьо и Де Лигт перейдут в «Ювентус» на следующей неделе - Советский спорт
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23 июня 2019 13:12ФутболКоноплев Александр

Рабьо и Де Лигт перейдут в «Ювентус» на следующей неделе

Турин приготовил два топ-трансфера.

«Ювентус» завершил работу над трансферами защитника «Аякса» Маттейса де Лигта и полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо. О переходе футболистов будет объявлено на следующей неделе, сообщает Football Italia.

Рабьо перейдет в туринский клуб в статусе свободного агента – его контракт с парижанами истекает 30 июня. Он будет зарабатывать семь миллионов евро в год.

Де Лигт будет выкуплен за сумму отступных в 70 миллионов евро. Он будет зарабатывать в «Ювентусе» миллион евро в месяц.

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