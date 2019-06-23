Де Росси может возглавить итальянскую молодежку

Легенде «Ромы» Даниэле Де Росси предложен пост главного тренера сборной Италии U21, утверждает Corriere dello Sport.
На данный момент молодежка находится в шаге от вылета на молодежном чемпионате Европы. Команда заняла второе место в своей группе и рискует не попасть в полуфинал. В этом случае итальянская федерация уволит нынешнего главного тренера сборной Луиджи Ди Бьяджо.
Де Росси – сын бывшего тренера Альберто Де Росси. 35-летний футболист готов пойти по стопам своего отца, если не получит достойное предложение до закрытия летнего трансферного окна.
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