Де Росси может возглавить итальянскую молодежку Неожиданный поворот в карьере чемпиона мира 2006 года.

Легенде «Ромы» Даниэле Де Росси предложен пост главного тренера сборной Италии U21, утверждает Corriere dello Sport.

На данный момент молодежка находится в шаге от вылета на молодежном чемпионате Европы. Команда заняла второе место в своей группе и рискует не попасть в полуфинал. В этом случае итальянская федерация уволит нынешнего главного тренера сборной Луиджи Ди Бьяджо.

Де Росси – сын бывшего тренера Альберто Де Росси. 35-летний футболист готов пойти по стопам своего отца, если не получит достойное предложение до закрытия летнего трансферного окна.