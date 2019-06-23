Геннадий Орлов: Чемпионат мира в Катаре – открытый вопрос Орлов не исключает крайних мер.

Известный журналист Геннадий Орлов не исключает, что чемпионат мира-2022 будет перенесен из Катара в другую страну. Ранее по этому поводу был задержан экс-глава УЕФА Мишель Платини. Считается, что Катар получил мировое первенство коррупционными методами.

– Я рассказывал раза два или три, что Саркози попросил Платини, чтобы он, Платини, свое влияние распространил на голосование в пользу Катара. Потому что Катар связан очень сильно с Францией, не случайно именно после этой сделки Катар стал субсидировать команду «ПСЖ». Понимаете, да? Это старая история уже. И Блаттер же сейчас открыто говорит: «Мы голосовали за США». Но Европа в лице Платини склонили в пользу Катара. Если это докажут, есть даже уже сообщения, что чемпионат могут убрать – если будут доказательства. То есть, будет ли чемпионат в Катаре – вопрос еще открыт, – сказал Орлов в интервью «Эхо Москвы».

Чемпионат мира 2022 года должен пройти с ноября по декабрь в Катаре.