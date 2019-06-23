Геннадий Орлов: Кудряшов в «Зените»? Поиграет год-два, а дальше? Орлов не против новых Халка и Витселя.

Бывший нападающий «Зенита» Геннадий Орлов считает, что петербургскому клубу нужно сделать ставку на молодых воспитанников. Известный журналист настроен скептически по поводу возможно перехода Федора Кудряшова.

– Сейчас взяли Прохина на сбор – центральный защитник, вырос в городе Кириши, замечательный парень, уже за сборную страны играет, признан лучшим игроком в турнире последнем. Надо опираться на своих. Лучше воспитывать своих сейчас молодых. А Кудряшов? Ну, возьмем его, предположим, ну отыграет он год-два, а дальше? Нужна же перспектива какая-то. А потом опять кого-то приглашать? Нет, путь должен быть немножко другой. Конечно, должны быть точечные приглашения, но это должны быть суперигроки, которые будут обучать футболу – как Халк, как Витцель, как Кришито. Они обучать должны, находясь на футбольном поле, своих партнеров. Невольно. Они передают опыт. Вот так надо приглашать. А Кудряшов? Я не вижу логики в этом, – сказал Орлов в эфире передачи «Овертайм» на «Эхо Москвы».

Кудряшов находится в статусе свободного агента после ухода из «Истанбул Башакшехир».