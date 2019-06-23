Грузинские клубы провели антироссийские акции (фото)

Игроки кутаисского «Торпедо» надели перед матчем 19-го тура чемпионата Грузии с «Сиони» (7:0) надели футболки с антироссийскими лозунгами, сообщает apsny.ge. «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией», – написано на одежде кутаиссцев. Отметим, что за клуб выступает россиянин Нодар Кавтарадзе.
В свою очередь тбилисский «Локомотив» и «Рустави» своими футболками заявили, что Россия оккупировала 20 % Грузии.
Массовые волнения в Грузии начались после выступления российских депутатов в грузинском парламенте.
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