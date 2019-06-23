Неймар – игрокам «Барселоны»: Спокойно, я возвращаюсь Неймар сделал окончательный выбор.

Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил в личной переписке с неназванными игроками «Барселоны» о своем возвращении в каталонский клуб, утверждает Sport.es.

Вероятнее всего, речь идет о Лионеле Месси и Луисе Суаресе, с которыми бразилец продолжал общаться после своего отъезда в Париж. Все игроки сейчас находятся в Бразилии.

«Спокойно, я возвращаюсь», – написал Неймар.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего выкупил свой контракт за 222 миллиона евро.