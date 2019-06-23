Кристиан Карамбе – о Погба и Мбаппе: Нет ничего лучше, чем играть за «Реал»

Экс-хавбек сборной Франции Кристиан Карамбе ждет переходов в «Реал» полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает «Газета.Ru».
– Мбаппе нужно подписывать прямо сейчас. Он потрясающий игрок, хоть и стоит очень дорого. Я надеюсь, что однажды Килиан перейдет в «Реал». Нет ничего лучше, чем играть за этот клуб. Погба – тоже отличный игрок. Зидан знает его по «Ювентусу», и сам Поль готов к переходу в «Реал», — заявил Карамбе в интервью El Mundo.
Отметим, что переходы обоих футболистов в нынешнее трансферное окно невозможны из-за правил финансового фэйр-плей.
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