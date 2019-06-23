Видео дня: футболист забил со штрафного со своей половины поля

В полуфинале Кубка Малайзии «Паханг» обыграл «Перак» со счетом 3:1.
Последний мяч был забит на третьей минуте компенсированного времени – французский защитник Херольд Гулон забил со штрафного со своей половины поля.
Гулон известен по выступлением за «Ле Ман» и «Блекберн». Также на его счету три матча за молодежную сборную Франции.
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