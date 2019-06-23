Харри Реднапп: Следующую Лигу чемпионов выиграет «Манчестер Сити» Англичанин не верит в «Реал» и «Барселону».

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп считает «Манчестер Сити» – главным претендентом на победу в Лиге чемпионов–2019/20.

– Уверен, что в ближайшие годы в Лиге чемпионов будут доминировать английские клубы. «Реал» в упадке, а «Барселона» уже не та. Я представляю «Манчестер Сити» победителем следующей Лиги чемпионов. Пришла из очередь. Я бы на них поставил деньги, – сказал Реднапп в интервью Metro.

Предыдущий розыгрыш Лиги чемпионов завершился победой «Ливерпуля». До этого английские клубы не побеждали в главном европейском турнире семь лет.