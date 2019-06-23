Гуренко объяснил уход Чочиева и Дьякова

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко назвал причины ухода из клуба россиян Алана Чочиева и Виталия Дьякова.
– У Дьякова воспалилась старая травма, с которой мы его приобрели. Чочиев спрашивал: «Рассчитываю ли я на него?» Я ответил: «Рассчитываю на всех». Но люди должны выполнять мои требования. Через несколько дней его агент сообщил о расторжении контракта.
Тигиев должен привести себя в порядок. Его проблема не в футбольных качествах, ему нужно привести себя в порядок. То есть присутствуют проблемы лишнего веса, «функционалки». То, что я вижу невооруженным взглядом. Он изъявил желание работать. Как только он наберет физическую форму, он станет лучшим футболистом в чемпионате Белоруссии на позиции крайнего защитника. Но он себя запустил, возможно, много лет назад. Сейчас его нужно реанимировать, – приводит слова Гуренко «Прессбол».
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